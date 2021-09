26 000 Euro … für nichts : Eintracht Triers teurer Kampf um den Regionalliga-Aufstieg

Auf diesem Symbolfoto liegt Spielgeld auf einem Fußball-Rasen. Echtes Geld muss Eintracht Trier für das Schiedsgerichtsverfahren zahlen, das der Verein nach dem verwehrten Regionalliga-Aufstieg angestrengt hatte. Nicht nur über die Höhe der Summe herrscht große Verwunderung. Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa/Marius Becker

Trier Der Fußball-Oberligist hat mit juristischen Mitteln versucht, den verwehrten Aufstieg in die Regionalliga doch noch zu erstreiten. Was nach drei Monaten vergeblichem Kampf bleibt, sind Wut, Frust und zwei fette Rechnungen. Aufgrund des Erlebten fordert der SVE grundlegende Änderungen in der Sportgerichtsbarkeit.