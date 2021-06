Fußball : Eintracht Trier: Thaler bleibt, Kling trainiert beim FCK

Trier Liegt die sportliche Zukunft des Quartetts Tion Thaler, Kevin Kling, Jason Kaluanga und Amodou Abdullei weiterhin bei Eintracht Trier? Es gibt erste Antworten.

Abwehr-Talent Kevin Kling, dessen Vertrag bei der Eintracht ausläuft, absolviert derweil seit gestern ein Probetraining beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Theoretisch könnte der 21-Jährige beim FCK auch noch in der Oberliga-U-21 spielen, doch die Ambitionen des 2,02-Meter-Hünen sind höher. Ist dessen Abschied aus Trier also schon klar, zumal es laut des in Klings sportliche Zukunftsplanung eingebundenen Beraters Jürgen Bühler (Soccerfriends Sportmanagement) auch Interesse weiterer Clubs gibt? Cinar hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Kevin wird Trier nicht um jeden Preis verlassen.“