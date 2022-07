Fußball-Sommervorbereitung : Eintracht Trier: Torfestival nahe des Moselfests

Trier Sowohl am Flussufer als auch im Testspiel von Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier gegen Fola Esch ist Musik drin.

Der Einstand des neuen Trierer Co-Trainers Roger Stoffels ist geglückt. In dessen erstem Spiel an der Seitenlinie gewann die Eintracht ihr drittes Vorbereitungsspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten CS Fola Esch mit 5:3.

Schon in der ersten Minute hatte Vincent Boesen die Eintracht nach einer Ecke von Linus Wimmer, der später wegen einer aber wohl nicht allzu schlimmen Knieblessur ausgewechselt werden musste, in Führung gebracht. Eine scharfe Hereingabe von Robin Garnier nutzte Test-Stürmer Mohamed Diaby (Titus Petingen) in der 19. Minute zum 2:0. Veldin Muharemovic (Elfmeter, 22.) und Oscar Ekeberg (33.) brachten den CS Fola Esch, der die Partie in Trier zwischen seinen beiden Europa-Conference-League-Qualifikationsspielen gegen Tre Fiori Fiorentino aus San Marino bestritt, wieder ins Geschäft – auch weil Trier es versäumte, weitere gute Chancen zu verwerten (Boesen traf den Außenpfosten, 45., Jan Brandscheid scheiterte im Eins-gegen-eins an Fola-Torwart Daniel Martins, 52.).