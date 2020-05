Eintracht Trier : Trainerteams machen weiter – ,Zweite’ steigt auf

Trier Fußball-Oberligist Eintracht Trier stellt auch an der Seitenlinie die Weichen für die kommende Spielzeit: Cheftrainer Josef Cinar, der bereits ein Arbeitspapier für die Saison 2020/21 besaß, stehen seine Assistenten weiterhin zur Seite.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Trainerteam in dieser Form zusammenhalten können. Die Konstellation harmoniert, und wir sind der festen Überzeugung, dass die Entwicklung der Mannschaft in der kommenden Saison so bestmöglich vorangetrieben werden kann“, wird SVE-Sport-Vorstand Horst Brand in einer Vereinsmitteilung zitiert.