(Videos) Eintracht Trier und Röchling Völklingen trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

Monatlicher Fanabend: Eintracht Trier organisiert künftig einen monatlichen Fanabend. Ziel ist es, dass sich Fans, Mannschaft und Verantwortliche besser kennenlernen können. Zur Premiere laden das Fanprojekt und der SVE am Mittwoch, 24. Okotber, 20.30 Uhr, ins Exhaus-Café ein. „Mit dem Treff soll der Dialog mit den Fans endlich so offen und positiv werden, wie er unseren Ansprüchen nach sein sollte“, sagt SVE-Geschäftsführer Torge Hollmann.An der Premiere wird laut Eintracht neben einigen Spielern der ersten Mannschaft auch der neue Cheftrainer Josef Cinar teilnehmen.

Lösung in der Konfetti-Affäre: Im Streit um das Werfen von Papierschnipseln im Moselstadion ist in einem Gespräch zwischen SVE-Geschäftsführer Torge Hollmann, Johannes Lambert von der Mitgliederbetreuung und Eintracht-Fan Jörg Gerth ein Kompromiss erzielt worden.

Demnach darf Gerth, dem bei der Partie gegen Karbach das Mitbringen von Schnipseln am Eingang verwehrt worden war (der TV berichtete), zu den Heimspielen weiterhin eine Tüte Konfetti mitbringen. Er kehrt nach dem Spiel die Papierschnipsel auf seinem Stehplatz auf der Gegengerade zusammen. Die Eintracht stellt hierfür einen Besen und Kehrschaufel bereit. Bei Regen bleiben seine Schnipsel in der Tüte. Gerth berichtet von einer „sehr angenehmen und freundlichen“ Gesprächsatmos­phäre. Hollmann habe klargestellt, dass er auf keinen Fall treue Fans vergraulen will. (bl)