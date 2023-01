Transferoffensive bei Eintracht Trier : Update: Vier Verpflichtungen kurz vor Toreschluss – Keine Vertragsauflösung bei Kaluanga

Mounir Bouziane (links, hier im Duell mit dem Rostocker Sven Sonnenberg) hat in der Vergangenheit unter anderem für Waldhof Mannheim in der 3. Liga gespielt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck

Trier Zum Ende der Winter-Wechselperiode tut sich am heutigen Tag noch einiges beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten. Nach der Verpflichtung von Mounir Bouziane sind nun auch die Zugänge Kevin Schacht und Niklas Heeger fix. Wir beobachten die Entwicklungen aktuell.

Es ist, wie es immer ist. Sobald sich eine Transferperiode im Fußball dem Ende zuneigt, wird es noch mal emsig. So auch aktuell bei Eintracht Trier. Der Club rüstet seinen Kader weiter auf, um für den Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Südwest besser gewappnet zu sein.

Der TV verfolgt die Aktivitäten in den letzten Stunden, bevor das Transferfenster am heutigen Dienstagabend schließt.

Königstransfer: Dieser Wechsel ist durchaus ein Coup. Eintracht Trier nimmt bis zum Saisonende den Offensivakteur Mounir Bouziane unter Vertrag. Der 31-jährige Franzose kommt mit der Erfahrung aus 140 Drittliga-Spielen an die Mosel - absolviert für Mainz 05 II, Energie Cottbus, Hansa Rostock, Waldhof Mannheim und Türkgücü München. Zuletzt war er ein halbes Jahr ohne Verein, davor stand er beim FC Homburg unter Vertrag. Bouziane kann vorne in der Sturmzentrale oder auch auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz kommen. Zuletzt war Bouziane ein halbes Jahr vereinslos, davor stand er beim FC Homburg unter Vertrag. Bouziane stand auch bei anderen Clubs auf dem Zettel – so soll sich auch der SGV Freiberg mit dem ehemaligen Trierer Trainer Roland Seitz um den Franzosen bemüht haben.

Neuer Außenverteidiger: Wie berichtet, schließt sich Gianluca Lo Scrudato (Foto: FK Pirmasens) der Eintracht an – den Wechsel hat die Eintracht inzwischen offiziell bestätigt. Der 26-jährige Saarländer erhält einen Vertrag bis zum Sommer. Er ist für die vakante Rechtsverteidigerposition vorgesehen, wobei die Plattform transfermarkt.de ihn vornehmlich als Linksverteidiger ausweist. Lo Scrudato durchlief die Jugendabteilung des 1. FC Saarbrücken. Dabei spielte der 1,70 Meter große Deutsch-Italiener 24-mal in der A-Junioren-Bundesliga. Im Herrenbereich lief er unter anderem 75-mal in der Regionalliga Südwest, 33-mal in der Regionalliga Bayern und 34-mal in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf. Zu seinen Stationen zählten dabei die SV Elversberg II, der SV Röchling Völklingen, der 1. FC Schweinfurt 05, der FK Pirmasens und zuletzt der FC Gießen. Seit einem halben Jahr war Lo Scrudato ohne Verein.

Neuer Stürmer: Unter Dach und Fach gebracht worden ist nun auch die Ausleihe von Kevin Schacht, 20-jähriger Stürmer in Diensten des Drittligisten Preußen Münster, bis Saisonende. Schacht hat die Eintracht-Verantwortlichen mit seiner Einstellung und Wucht im Probetraining überzeugt.

Neuer Torwart: Um den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anzuheizen, hat sich der SVE bis zum Sommer die Dienste des dritten Keepers von Drittligist Dynamo Dresden, Niklas Heeger, gesichert. Der 23-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom Karlsruher SC nach Sachsen gekommen. Frühere Stationen des Keepers aus Baden-Baden waren der VfB Stuttgart II sowie im Jugendbereich neben dem KSC Waldhof Mannheim und Sandhausen.

Und sonst?

In der Schwebe hing am Dienstagsabend weiter eine mögliche Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Alexander Cvetkovic. Der Engländer hat sich in der bisherigen Wintervorbereitung immer besser ins Team eingegliedert, doch weiterhin fehlte nach Auskunft von Eintracht-Sportvorstand Ingo Berens die Spielerlaubnis vom Verband. Nichtsdestotrotz sollte ein Vertrag mit dem Akteur geschlossen werden – die ausstehenden Formulare können laut Berens nachgereicht werden.