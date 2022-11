Fußball : Eintracht Trier: Viertelfinal-Einzug bei van Schaik-Comeback (mit Video)

Foto: TV/Mirko Blahak

Kirchberg/Hunsrück Rheinlandpokal: Der SVE gibt sich vor dem wegweisenden Regionalliga-Heimspiel am Sonntag gegen Kassel im Gastspiel beim TuS Kirchberg keine Blöße. Was beim 4:1-Erfolg gefiel – und was nicht so.