Fußball-Oberliga : Eintracht Trier - Völklingen: „Da wird die Post abgehen“

Trier Der Co-Trainer der Gäste glaubt an ein heißes Spiel an der Mosel. Für Spektakel stand die Eintracht zuletzt aber nicht.

Nur sechs Punkte aus den vergangenen fünf Oberliga-Spielen: Josef Cinar, Trainer von Eintracht Trier, spricht von einem „kleinen Tief“, aus dem seine Mannschaft im Heimspiel an diesem Samstag gegen Röchling Völklingen wieder raus soll (14 Uhr, Moselstadion). „Wir müssen Kleinigkeiten ändern, einfacher Fußball spielen, mit weniger Kontakten und mehr Bewegung ohne Ball“ – so lautet die Zutatenliste des Coaches für ein geschmackvolles Duell mit den Saarländern, die in der Vorsaison erst in der Relegation am Aufstieg in die Regionalliga gescheitert waren.