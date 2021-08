Eintracht Trier : Vor dem Spiel gegen Karbach: „Maurice Roth ist nicht zu ersetzen“

Trier Fußball-Oberliga: Der Mittelfeldakteur des SVE hat sich das Kreuzband gerissen. Wer nun in Bresche springen könnte – schon am Mittwochabend im Heimspiel gegen den FCK.

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Maurice Roth, Mittelfeldspieler von Fußball-Oberligist Eintracht Trier, hat sich in der letzten Minute des jüngsten Auswärtsspiels beim SV Gonsenheim eine schwere Knieverletzung zugezogen. Nach Auskunft von Eintracht-Trainer Josef Cinar hat sich der 27-Jährige das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen – eine mehrmonatige Ausfallzeit dürfte die Folge sein. Cinar: „Das trifft uns sehr hart. Maurice Roth ist nicht zu ersetzen. Wir werden es aber so gut wie möglich intern versuchen, vielleicht ändert sich dadurch etwas die Statik unseres Spiels.“

Ob ohne Qualitätsverlust, kann sich schon am Mittwochabend zeigen, wenn die Eintracht am dritten Spieltag im Moselstadion den FC Karbach empfängt (19.30 Uhr). Gleich mehrere Optionen tun sich auf – Felix Fischer, Robin und Tim Garnier, Dominik Kinscher, Sven König oder Edis Sinanovic können die Position des Mittelfeld-Achters besetzen. Die Qualität von Roth liegt derweil darin, dass er sowohl offensiv als auch defensiv gleich stark ist.

Auch Karbachs Trainer Maximilian Junk fühlt mit Roth – just an gleicher Stelle in Gonsenheim auf dem Kunstrasen hatte sich auch der Coach als damals noch aktiver Spieler vor mehreren Jahren das Kreuzband gerissen.