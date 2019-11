Trier Vor Triers Heimspiel am Freitagabend gegen Ludwigshafen spricht Alfons Jochem Klartext.

Die Enttäuschung über das Viertelfinal-Aus im Fußball-Rheinlandpokal beim FV Engers ist bei Eintracht Trier ungebrochen groß. Die 0:2-Niederlage bei den Rheinländern hat sich nahtlos in die Reihe erfolgloser Auftritte auf fremden Plätzen eingefügt. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, 2:11 Tore – so lautet die jüngste Auswärts-Schreckensbilanz.

„Es ist frustrierend, dass auswärts derzeit keine Lösungen gefunden werden“, sagt Eintracht-Vorstandssprecher Alfons Jochem, der den Finger in die Wunde legt: „Wir sind auswärts derzeit nicht in der Lage, auf eine entsprechende Physis des Gegners eine Antwort zu geben. Ich vermisse den Biss im Team. Der Trainer hat viel probiert, aber keine Lösung gefunden.“

Eine Diskussion um Trainer Josef Cinar will Jochem aber nicht entfachen. „Wir werden nicht in Panik verfallen. Aber klar ist: Auch er muss Lösungen liefern.“

Zum Saisonstart hatte der SVE bei der Arminia trotz einer 1:0-Führung mit 1:2 verloren. Schon in dieser Partie hatte sich angedeutet, was sich wie ein roter Faden durch die bisherige Spielzeit zieht: Der Eintracht mangelt es an Beständigkeit. „Wir müssen mehr Konstanz in unsere Leistungen bringen“, sagt auch Coach Cinar, der von einer klaren Aufarbeitung der Pokalniederlage in Engers berichtet: „Die Jungs sind einsichtig. Wir haben das Spiel vergeigt. Leider können wir den Schaden nicht reparieren.“