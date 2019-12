Fußball : Eintracht Trier: Weihnachtssingen und Hallenturnier

Trier Zum zweiten Weihnachtssingen laden Eintracht Trier und der Supporters Club Trier 2001 alle Fans und Interessierten am Samstag, 14. Dezember, ins Moselstadion ein.

Los geht’s um 17.30 Uhr am Haupteingang im Stadion. Dort wird ein von den Hortkindern des Exhauses geschmückter Weihnachtsbaum präsentiert. Wer Lust hat, kann Christbaumschmuck mitbringen und ihn ebenfalls an den Baum hängen. Außerdem gibt’s zur Einstimmung eine Chordarbietung der Kinder – stimmliche Unterstützung aller Besucher ist erwünscht.

Obwohl in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr ansteht, befindet sich die Oberliga-Mannschaft der Eintracht noch bis einschließlich nächsten Dienstag im Training. An diesem Samstag (7. Dezember), an dem abends die Eintracht-Weihnachtsfeier steigt, plant Trainer Josef Cinar ein teaminternes Spiel unter Hinzunahme von A-Jugend-Spielern. Am Sonntag nimmt der SVE am Hallenturnier des saarländischen Clubs SV Reiskirchen teil. Dort ist Jochen Pfaff, der zudem SVE-Torwarttrainer ist, als Chefcoach tätig.