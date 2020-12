Solidarität : Eintracht Trier: Weihnachtssingen bringt 2640 Euro

Trier Zum Ende eines in vielerlei Hinsicht schwierigen Jahres hat der Supporters Club Trier 2001 (SCT) beim dritten Weihnachtssingen von Eintracht Trier versucht, Zuversicht zu verbreiten.

In der am Sonntag coronabedingt diesmal nur virtuell via Internet über die Bühne gegangenen Veranstaltung gab’s einige Einspieler mit Weihnachtsgedichten, einem Weihnachtslied, Gedanken zum Fest sowie Grußbotschaften. Ein Tenor dabei: die Freude darüber, dass die Fanszene der Eintracht zurzeit sehr eng zusammengerückt ist.