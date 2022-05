Fußball-Oberliga : Fans von Eintracht Trier hoffen: Mach’s nochmal, Ischi!

Trier/Gonsenheim Im Fernduell um den Regionalliga-Aufstieg kann der Sohn von Ex-SVE-Torwart Daniel Ischdonat der Eintracht Schützenhilfe leisten. Wie? Steht hier:

Jetzt braucht die Eintracht wieder einen Ischdonat. Auf niedrigerem Level. Auf einer anderen Position. In einem Fernduell bei einem anderen Club. Yannik Ischdonat, 21-jähriger Sohn des Ex-SVE-Keepers, kann als Stürmer des SV Gonsenheim helfen, dass die Eintracht es doch noch als direkter Aufsteiger in die Regionalliga Südwest schafft. Wie?

Im ,Fall Völklingen‘ wird das Verbandsgericht des Fußball-Regionalverbands Südwest am Dienstag, 7. Juni, 18 Uhr, in Koblenz über die von den Oberliga-Vereinen Eintracht Trier, FSV Salmrohr und FV Eppelborn eingereichten Klagen beraten. Die drei Clubs wehren sich aus unterschiedlichen Motiven heraus gegen die Entscheidung des Spielausschusses zur Wertung bislang ausgetragener und noch ausstehender Spiele des SV Röchling Völklingen, der sich Anfang Mai vom Spielbetrieb zurückgezogen hatte. Nach dem Beschluss fallen alle Partien mit Völklinger Beteiligung in der Abstiegsrunde aus der Wertung. Zudem wurden die Begegnungen jener Südgruppen-Teams, die jetzt in der Abstiegsrunde spielen, gegen Röchling aus der Vorrunde annulliert. Die Aufstiegsrunde bleibt unberührt. ⇥(bl)

Der SVG trifft am Samstag am letzten Spieltag der Oberliga-Meisterrunde auf den Tabellenführer Wormatia Worms. Ist ,Ischi‘ junior erfolgreich, könnte er seinen Beitrag zu einem Ausrutscher der Wormatia leisten. Den benötigt die Eintracht, um – ein eigenes Erfolgserlebnis im letzten Heimspiel gegen Hertha Wiesbach vorausgesetzt – in letzter Sekunde noch an der Wormatia vorbeizuziehen.

„Ich weiß um die enge Konstellation an der Tabellenspitze. Ich persönlich drücke Trier die Daumen“, sagt Yannik Ischdonat im TV-Gespräch. Als kleiner Junge hat er noch Spiele seines Papas im Moselstadion gesehen, dank der in Trier lebenden Großeltern hat er weiter Bezug zur Römerstadt.

Aber wie wettbewerbsfähig ist der SV Gonsenheim im Saisonendspurt angesichts von zuletzt vier Niederlagen in Folge noch? „Es macht sich bei uns schon ein Substanzverlust bemerkbar. Aber wir wollen nochmal alles rausholen und einen gelungenen Saisonabschluss feiern“, sagt Ischdonat junior, der in bislang 27 Saisoneinsätzen neunmal traf. Schlecht aus Trierer Sicht: Bevor Gonsenheim gegen Worms spielt, muss das Team am Mittwoch noch in Ludwigshafen ein Nachholspiel bestreiten. Gut für Trier: Gonsenheim hat mit Worms noch eine Rechnung offen. Yannik Ischdonat: „Im Hinspiel haben wir eine 0:5-Abreibung bekommen. Das wollen wir so nicht stehen lassen.“