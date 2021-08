Fußball-Oberliga : Eintracht: Wiedersehen mit Telch

Trier Trierer treffen im Oberligaspiel in Gonsenheim auf ihren früheren Kunstschützen.

Ein Wiedersehen mit zwei früheren Spielern gibt es für den SV Eintracht Trier 05 am Sonntag, wenn ab 15 Uhr die Auswärtspartie in der Fußball-Oberliga-Nordgruppe in Mainz beim SV Gonsenheim stattfindet: Christian Telch (33) trug von 2015 bis ’17 das blau-schwarz-weiße Dress, ging dann nach Homburg und wechselte in der Sommerpause vom badischen Verbandsligisten VfR Mannheim zurück in seine rheinhessische Heimat. Dort soll er einer der Garanten dafür sein, dass die Räume für den Gegner weiter eng sind. „Das ist eine seit Jahren gewachsene Einheit, in der starke Leute den Laden im Mittelfeld zusammenhalten. Mit Christian haben sie noch mal Qualität dazubekommen“, weiß SVE-Trainer Josef Cinar. Der zweite Ex-Trierer ist eher Insidern bekannt: Der in der Eintracht-Jugend ausgebildete und beruflich im Rhein-Main-Gebiet tätige André Röll wechselte zur neuen Saison vom Bezirksligisten SG Geichlingen in die Landeshauptstadt. Das 0:0 zum Start bei Alemannia Waldalgesheim verfolgte der 25-Jährige von der Bank aus.