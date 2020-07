Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Wiedersehen nach 130 Tagen

Trier Knapp 19 Wochen Zwangspause sind vorbei: Fußball-Oberligist Eintracht Trier legt am heutigen Montagabend um 18 Uhr wieder mit dem Mannschaftstraining los. Der TV beantwortet wichtige Fragen zum Start der Vorbereitung.

Nach langer Zwangspause startet Fußball-Oberligist Eintracht Trier am heutigen Montagabend (18 Uhr, Moselstadion-Gelände) in eine Saisonvorbereitung, in der längst nicht alles so laufen wird wie gewöhnlich.

130 Tage ist das bis dato letzte Teamtraining her – es war die Abschluss­einheit am 12. März einen Tag vor dem geplanten Oberliga-Spiel in Elversberg, das wegen Corona kurzfristig abgesagt wurde. Das vorzeitige Saisonende war damit eingeläutet. Knapp 19 Wochen also standen die Spieler nicht mehr gemeinsam auf dem Platz – in einer „normalen“ Sommerpause fahren die Spieler nach vier bis sechs Wochen die Aggregate wieder hoch. „Wichtig ist, dass die Jungs reinkommen und wieder ein Gefühl für den Ball, den Platz, die Fußballschuhe bekommen“, sagt Cinar, der davon überzeugt ist, dass läuferisch alle Spieler in den vergangenen Wochen individuell und gewissenhaft gearbeitet haben. „Wir werden es in der ersten Vorbereitungswoche mit der gebotenen Vorsicht angehen lassen. Ich hoffe, dass die Körper der Jungs in der zweiten Woche dann bereit sind für die richtige fußball­spezifische Arbeit“, sagt der Trainer, dem bis zum geplanten Saisonstart Anfang September insgesamt sieben Wochen Vorbereitung zur Verfügung stehen. Wichtig sei, in dieser Zeit viel zu spielen – in Übungsformen, in Trainingsmatches, in Testpartien.