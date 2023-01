Fußball-Regionalliga Südwest : Deal geplatzt, einer muss gehen - Wo sind die Rechtsverteidiger für Eintracht Trier?

Exklusiv Trier Hoppla – der SVE steht aktuell ohne einen gelernten Spezialisten für rechts hinten da. Warum ein Wechsel geplatzt ist – und warum ein arrivierter Akteur den Laufpass bekommt.

Es schien alles eingetütet. Der Verein war mit dem Spieler und dessen Beratungsagentur (die in Trier ansässige FSB) klar. Der Wechsel von Rechtsverteidiger David Boateng aus der U 21 von Crystal Palace zu Eintracht Trier sollte in Kürze offiziell gemacht werden, nachdem der 21-Jährige bereits beim Auftakttraining des SVE am Montag mitgewirkt hatte . Doch nun ist das avisierte Leihgeschäft geplatzt – wegen Tücken im Kleingedruckten.

Warum der Wechsel von Rechtsverteidiger David Boateng zu Eintracht Trier geplatzt ist

Der Trierer Sportrechtler Alexander Bergweiler, Rechtsbeistand der Eintracht sowie FSB-Mitbegründer, klärt auf TV-Anfrage auf: „Laut Regelung des Fußball-Weltverbands Fifa darf ein Spieler in einer Saison zwar Verträge bei drei Vereinen unterzeichnen, aber nur bei zweien davon Pflichtspiele absolvieren.“ Boateng war zuletzt an den schottischen Zweitligisten Queen‘s Park FC ausgeliehen, für den er Spiele in der Liga und im Pokal absolviert hat. Daneben hat er aber vor der Leihe Ende August des Vorjahres auch noch eine Partie für die U 21 von Crystal Palace in der sogenannten Premier League 2, der Reserveliga in England, gegen Brighton bestritten. Zudem ist der Homepage von Crystal Palace zu entnehmen, das Boateng wenige Tage vor seinem Trainingsstart in Trier für Palace im Premier-League-Cup-Spiel gegen Sheffield United im Einsatz gewesen ist. Laut Bergweiler ist davon auszugehen, dass entweder das eine und/oder auch das andere Match als offizielles Pflichtspiel im Sinne der Fifa einzustufen ist: „Uns wurde daher auch von anderen Experten von einem Transfer abgeraten.“