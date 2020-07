Fußball : Eintracht Trier – Ziel der Spendenaktion wird erreicht

Foto: Verein

Trier Das war angesichts der Zwischenstände zuvor nicht zu erwarten: Doch am Ende haben mehr als die avisierten 1905 Spender (in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins) die „Herzenfüllen“-Aktion von Eintracht Trier unterstützt.

Laut Club­angaben sei mit einem großen Endspurt das symbolische Ziel erreicht worden. „Die gesamte Aktion, vor allem der Endspurt, zeigt den Zusammenhalt in schweren Zeiten. Hier zeigt sich, was ,Eintracht’ bedeutet“, freut sich SVE-Geschäftsstellenleiter Björn Berens über das Endergebnis.

Ende April hatte der Verein zu einer Spendenaktion aufgerufen, um die Planungsunsicherheiten für die kommende Spielzeit reduzieren zu können. Gleichzeitig sollte mit jedem symbolischen Unterstützerticket zum Preis von 19,05 Euro einer gemeinnützigen Organisation geholfen werden. Entsprechend werden fünf Euro pro Ticket Nestwärme e.V. in Trier zugutekommen.