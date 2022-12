Fußball-Regionalliga : Eintracht Trier zu Gast in Ulm: Selten sind die Rollen klarer verteilt

Trier/Ulm Der SVE steht beim souveränen Tabellenführer vor einer Herkulesaufgabe. Das Gute für die Moselaner: Eigentlich können sie nur positiv überraschen.

Die Quoten zeigen: die Favoritenrolle beim letzten Spiel dieses Kalenderjahres ist ganz klar verteilt. Hier trifft der souveräne Tabellenführer aus Ulm, der seit mehr als einem Jahr im heimischen Donaustadion unbesiegt ist, auf den Tabellenvorletzten aus Trier, der zehn Spiele in Folge nicht gewonnen hat und in dieser Saison noch ohne Auswärtssieg ist.

Was macht der Eintracht Hoffnung, trotz ihrer aktuellen Malaise für eine Überraschung zu sorgen? Trier hat in der jüngeren Vergangenheit Spitzenteams wie Homburg und Offenbach Paroli geboten. Stehen die Moselaner kompakt und diszipliniert, muss auch der SSV den Riegel erstmal knacken. Die Basis von allem umschreibt Coach Cinar wie folgt: „Wir dürfen keine Geschenke verteilen. Wir müssen unsere Fehlerquote minimieren, um Ulm so gut wie möglich von unserem eigenen Tor fernzuhalten und geduldig auf unsere Momente zu warten.“

Klar ist: Eigene Momente dürfte es nicht viele geben, dafür stellt Ulm sowohl in der Defensive als auch Offensive ein zu komplettes Team. Cinar: „Ich schätze Ulm als eine der stärksten Mannschaften der Liga ein, die alles hat, was man benötigt, um oben dabei zu sein und aufzusteigen. Sie besitzt eine Physis, die bei keiner anderen Mannschaft in der Liga vorhanden ist.“ Um etwas Zählbares mitzunehmen, muss bei der Eintracht „einiges zusammenpassen“ (O-Ton Cinar). Mit einem Punkt dürfte der SVE schon megazufrieden sein. Für ein Unentschieden sind die Quoten übrigens nicht ganz so exorbitant hoch. Wer zehn Euro auf ein Remis setzt, bekäme im ,Erfolgsfall‘ 56 oder 57 Euro.