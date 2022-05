Fußball-Oberliga : Eintracht Trier: Zwei weitere Abgänge stehen fest

Trier Ein Spieler kehrt zu seinem Jugendverein zurück, ein anderer ist noch auf der Suche nach einem neuen Club - womöglich vor der Haustür.

Der offensive Flügelspieler Edis Sinanovic kehrt nach drei Jahren beim SVE zum TSV Schott Mainz zurück. Der TSV spielt in der neuen Saison nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest wieder in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der 26-Jährige war 2019 von Schott zur Eintracht gewechselt, bei den Mainzern hatte er zuvor seit der Jugend gespielt.

Beim SVE kam Sinanovic bislang 54-mal zum Einsatz (18 Tore). Auf TV-Anfrage hin sagte SVE-Teammanager Stefan Fleck, dass Sinanovic vergangene Woche mit dem potenziellen Wechselwunsch an die Eintracht herangetreten sei. Da die Eintracht in der aktuellen Situation – die Aufstiegsfrage ist noch ungeklärt – bei mehreren Personalfragen noch nicht Nägel mit Köpfen machen könne, nahm der Transfer zu Schott seinen Lauf.

Sinanovic hatte bis dato in seiner Trierer Zeit richtig gute Phasen, aber auch Zeiten, in denen Konstanz fehlte – so auch in der aktuellen Saison, in der sich bei ihm Licht und Schatten abwechselten.