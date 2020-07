Eishockey : Eifel-Mosel Bären bleiben Hessenligist

Bitburg Nach der Corona-Zwangspause laufen bei den Eishockeyspielern der Eifel-Mosel Bären die Vorbereitungen auf die Saison 2020/21.

Nach einer Videokonferenz steht fest, dass die Bären auch in der kommenden Spielzeit in der Hessenliga antreten werden. Die Gegner heißen Kassel 89ers, Frankfurter Löwen, Eintracht Frankfurt 1, RT Bad Nauheim und EC Lauterbach. Der Saisonstart ist für Mitte Oktober geplant. Der Meister soll in einem Finalturnier gekürt werden, bei dem am letzten März-Wochenende in Lauterbach die vier besten Teams antreten.