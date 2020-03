Eishockey : Eifel-Mosel Bären bejubeln Comeback

Frankfurt Erst 0:2, dann 3:2: Team aus der Region Trier dreht Meisterrunden-Partie in Frankfurt.

Mit Kampf, Leidenschaft und Teamgeist ist den Eifel-Mosel Bären im dritten Anlauf der erste Sieg gegen die Löwen Frankfurt 1b gelungen. In der Meisterrunde der Hessenliga gewann das Eishockeyteam aus der Region Trier mit 3:2 am Main.

Die Partie startete denkbar ungünstig für die Bären. In der dritten Minute brachte Tim Ansink Frankfurt in Führung. Nur wenige Minuten später stand es 2:0. Jeffrey Fearing traf in Überzahl für die Hausherren (7.).

In Überzahl gelang den Gästen das entscheidende 3:2. Ronny Hähnel traf in der 47. Minute zum Endstand. Als die Schlusssirene ertönte, lagen sich die Bären in den Armen und feierten einen verdienten Auswärtssieg. Diesen Schwung wollen die Eifel-Mosel Bären ins nächste Spiel am Sonntag nehmen. Zu Hause empfangen die Bären um 19 Uhr die Roten Teufel aus Bad Nauheim.