Eishockey : Eifel-Mosel Bären hadern mit vier Minuten

Hessenliga: Team aus der Region muss sich Bad Nauheim mit 3:6 geschlagen geben.

Die Freude, nach langer Pause wieder ein Wettbewerbsspiel zu bestreiten, war bei den Eifel-Mosel Bären groß. Doch ergebnistechnisch ging für den Club, der in der Eishockey-Hessenliga spielt, der Saisonauftakt daneben. Zu Hause – coronabedingt vor leeren Rängen – gab’s eine 3:6-Niederlage gegen das Team der Roten Teufel Bad Nauheim 1b.

Das Bitburger Team von Trainer Michal Janega kam schlecht ins Spiel und musste bereits in der zweiten Minute das 0:1 durch Michael Martaller verdauen. Die Bären schüttelten sich und schafften in der fünften Minute den Ausgleich. Thomas Barth traf in Überzahl zum 1:1.