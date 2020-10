Eishockey : Eifel-Mosel Bären kämpfen mit der Bürokratie

Bitburg Kader, Auflagen – noch ist bei den Eifel-Mosel Bären manches ungewiss. Der Spielplan aber steht.

Nach der langen Sommerpause sind die Eishockey-Spieler der Eifel-Mosel Bären Bitburg in die Vorbereitung zur Saison 2020/2021 gestartet. In den ersten Trainingseinheiten konnte sich Trainer Michal Janega bereits von der Fitness der Spieler überzeugen.

Mittlerweile steht auch der Spielplan der Eifel-Mosel Bären fest, die erneut in der Hessenliga am Spielbetrieb teilnehmen werden. Am Sonntag, 25. Oktober, starten die Bären zu Hause gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim in die Saison. Gemeinsam mit vier weiteren Teams (Eintracht Frankfurt, EJ Kassel, Luchse Lauterbach, Löwen Frankfurt) wird bis Ende März eine Hauptrunde gespielt. Am letzten Wochenende im März spielen die auf den Rängen eins bis vier platzierten Teams in einem Finalturnier den Meister aus.