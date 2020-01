Eishockey : Eifel-Mosel Bären: Der Aderlass ist zu groß

Bitburg Das ersatzgeschwächte Team aus der Region Trier verliert zu Hause gegen Frankfurt.

Das Heimspiel der Eifel-Mosel Bären gegen die 1b-Mannschaft der Löwen Frankfurt in der Eishockey-Hessenliga Süd stand unter keinem guten Stern. Sieben Spieler der Bären konnten aufgrund von Krankheit oder Verletzung nicht mitwirken. Zu diesem Kreis zählte mit Michal Janega auch der Trainer der Eifel-Mosel Bären.

Beide Teams begannen druckvoll und spielten körperbetont. Trotz guter Torchancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur 14. Minute, ehe der erste Treffer fiel. Patrick Berens verwertete einen Abpraller zum 1:0 für die Bären. Im Gegenzug hatte Frankfurt die passende Antwort parat. Jonas Hochmüller nutzte einen Abpraller zum 1:1. In doppelter Überzahl war es Nicholas Gagne, der die Gäste in der 18. Minute mit 2:1 in Führung brachte.