Leichtathletik Andere in Bewegung zu bringen ist ihr großes Ziel

Den Maare-Mosel-Lauf organisiert Inge Umbach seit vergangenem Jahr nicht mehr. Doch die Frau, die den Landschaftslauf zum populärsten dieser Art in der Region gemacht hat, bewegt weiter – sich selbst und vor allem ihre Mitmenschen. Seit einigen Wochen ist sie Bewegungsmanagerin für den Vulkaneifelkreis Daun. Diese Ansprechpartner werden seit 2020 durch die Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ vom auch für Sport zuständigen Landesinnenministerium und dem Landessportbund in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt installiert.