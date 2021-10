Fußball : Ellscheider wollen langer Verletztenliste trotzen

Fußball-Rheinlandliga: Alfbachtaler möchten das Glück erzwingen – Tarforst empfängt Andernach zum Spitzenspiel – Derby in Mehring.

Ausgangslage: Die Bitburger blicken dem Malberg-Spiel nach zwei Siegen in Folge optimistisch entgegen – dank der sechs Zähler wurde die Rote Laterne abgegeben, und das von Fabian Ewertz trainierte Team ist auf dem Weg ins gesicherte Mittelfeld. Obwohl die Westerwälder zuletzt 0:5 beim Ahrweiler BC verloren, schiebt Ewertz die Favoritenrolle nach Malberg: „Ich habe noch nie gegen sie gespielt, weiß aber, dass sie sehr solide spielen und gefährliche Außenspieler besitzen.“

Ausgangslage: Vorige Woche feierten die von Kim Kossmann trainierten Rheinstädter einen 3:0-Erfolg gegen Zerf, der den Spitzenreiter der abgebrochenen Saison 2020/21 weiter auf einer Euphoriewelle reiten lässt. Dabei spricht die Bilanz für den FSV, der aus zehn Duellen gegen die SG 99 sechs Siege und zwei Remis einfuhr. Die beiden ärgerlichen Heim-Unentschieden treten bei den Trierer Höhenkickern immer mehr in den Hintergrund, und das Team von Holger Lemke präsentiert sich seit Wochen offensiv wie defensiv auf konstant hohem Niveau. Lemke blickte nach dem 3:0 gegen Ellscheid voraus: „Wir freuen uns auf Andernach und haben es uns erarbeitet, am zehnten Spieltag zum Topspiel anzutreten. Dabei treffen wir auf einen schweren Brocken.“

Ausgangslage: Glaubt man der Statistik, wird die Fußballvereinigung im 15. Duell den zehnten Sieg einfahren. Gegner Mendig steckt nach zuletzt fünf Niederlagen aus sechs Spielen im unteren Tabellenmittelfeld fest und überzeugte zum Saisonstart mit Erfolgen gegen Neitersen und Ellscheid. Vor zwei Wochen feierten die Osteifeler beim 3:1 gegen den hoch gehandelten Ahrweiler BC einen Achtungserfolg. Vorigen Sonntag feierten die FVH-Akteure beim 2:0 über Mehring den fünften Sieg im achten Spiel und blieben dabei zum vierten Mal in der Liga ohne Gegentor.

Ausgangslage: Bislang spielt Nei­tersen eine sehr durchwachsene Saison: Kein Team weist mehr Niederlagen auf (sechs an der Zahl). Zudem steht die von Torsten Gerhardt trainierte SG in der Heimtabelle auf dem letzten Platz (null Punkte). Die Schneifel-Kicker haben ein 5:1 gegen Montabaur im Rücken. Ausgerechnet im vorigen Spiel setzte der Gastgeber beim 2:0 in Kirchberg ein Ausrufezeichen. Daher unterschätzt Schneifel-Trainer Johannes Mayer den Gegner nicht: „Neitersen befindet sich im Abstiegskampf und wird daher motiviert und kampfstark antreten, um seinen Auswärtsdreier zu vergolden. Wir sind im Soll und bauen auf unserem großen Zusammenhalt auf.“