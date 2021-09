Fußball-Rheinlandliga : Ellscheid will den „Druck vom Kessel“ nehmen

Ellscheid will den „Druck vom Kessel“ nehmen

Voller Einsatz ist von Thomas Schweisel (rechts) und der SG Ellscheid im Duell beim TuS Montabaur gefordert. Nach zuletzt vier Pleiten soll endlich wieder etwas Zählbares her. Foto: TV/HANS KRAEMER

Fußball-Rheinlandliga: Angeschlagene Alfbachtaler gastieren genauso wie Tarforst und Auw im Westerwald – Zerf spielt gegen Ahrweiler, Bitburg in Morbach.

Ausgangslage: Für die Schneifel-SG läuft es derzeit rund: Das Team von Trainer Johannes Mayer belohnte sich zuletzt für starke Leistungen und steht derzeit punktgleich (mit zehn Zählern) mit vier anderen Teams auf den Rängen zwei bis fünf. Für Mayer ist das eine schöne Momentaufnahme: „Wir müssen uns alles hart erarbeiten und sind dank unserer mannschaftlichen Geschlossenheit ein starkes Kollektiv. In der Fremde wollen wir gegen einen eingespielten Gegner punkten und hoffen auf eine gute Tagesform.“

Die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen und blicken auf eine Serie von drei Ligasiegen in Folge zurück. Das letzte Gegentor kassierte man vor vier Wochen gegen Morbach (1:1). Mit nur zwei Gegentreffern stellt man die beste Defensive der gesamten Liga.

Ausgangslage: „Ahrweiler ist für mich individuell die am besten besetzte Mannschaft der Liga, die durch Almir Porca, Paul Gemein und Lars Bohm für Gefahr sorgt. Wir haben einen Plan, wollen ihre Abwehr knacken und einen Heimsieg landen“, fiebert SG-Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann dem Duell entgegen, nachdem sein Team zuletzt spielfrei war. Die Zerfer haben die Zeit zum Verschnaufen und Regenerieren genutzt. Zuvor war man gut drauf, erzielte in den beiden jüngsten Pflichtspielen elf Tore und kassierte nur eins: Dem 7:0 im Pokal bei Bezirksligist SV Zeltingen-Rachtig folgte in der Liga ein klares 4:1 über den TuS Mayen.