Automobilslalom-Meisterschaft in Bitburg Gesucht: Deutschlands beste Hütchen-Artisten

Es herrscht mal wieder Hochbetrieb auf dem Flugplatz. Allerdings nur auf dem Boden und nicht in der Luft. So wie seit Jahren schon, seit die Amis die diversen Hangars und das Rollfeld verlassen haben. Mehr als 120 Fahrerinnen und Fahrer – pro Tag, versteht sich – treffen sich am Wochenende, um dem Ruf des veranstaltenden Eifelmotorsportclubs (EMSC) Bitburg zu folgen. Es gilt, Deutschlands beste Tänzerinnen und Tänzer zwischen den Pylonen, also die deutschen Automobilslalom-Meister zu ermitteln.