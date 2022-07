Radsport : Erbeskopf-König wie Tour-Star Nielsen

Thalfang Rund 500 Mountainbiker kamen beim 20. Erbeskopf-MTB-Marathon mit Start und Ziel in Thalfang in die Wertung. Der dänische Ex-Profi Sören Nissen siegte auf der längsten Strecke.

(teu) Magnus Cort Nielsen war der Star der ersten drei Etappen der Tour de France durch Dänemark. Der König vom Erbeskopf ist ebenfalls ein Däne. Sein Landsmann war der beste im Peleton auf den ersten rund 2500 Höhenmetern der berühmtesten Rad-Etappenrennens der Welt. Nissen fuhr am Sonntag auf der knapp 100 Kilometer langen Königsdistanz des Erbeskopf-Mountainbike-Marathons so schnell wie kein anderer rund 2700 Steigungsmeter hinauf.

Für den seit Jahren in Luxemburg lebende Nissen war der Start beim seit vergangenem Jahr offiziell ErbeskopfBike bezeichneten Mountainbike-Marathon rund um und über den höchsten rheinland-pfälzischen Berg (816 Meter) war es eine Rückkehr an die Stätte vergangener Erfolge. Beispielsweise 2015 und 2016 hatte er das Rennen, das 18 Mal von den Sportfreunden Thalfang und seit vergangenem Jahr vom MTB-Enthusiasten Markus Appelmann und dessen Agentur InMedia federführend organisiert wird, gewonnen. Er freue sich, dass das Rennen weiterbestehe und es mehr Waldanteil gebe, so Nissen, der nicht der einzige, aber der erfolgreichste ehemalige Sieger war. Der Niederländer Ad de Brabander, der nach der Jahrtausendwende mehrmals gewann, kehrte als Hobbyfahrer zurück und konnte die Strecke knapp sechs Stunden und damit fast doppelt so lang genießen, wie Nissen (Siegerzeit: 3:38:53 Stunden).

Obwohl die Niederlande wieder stark vertreten war, gab es durch Diana Pekel auf der Königsdistanz der Frauen nur einen Gesamtsieg für Oranje. Und einen für die Region Trier: Tine Hausmann feierte eine Woche nach ihrem Debüt auf der Triathlon-Mitteldistanz bei ihrem ersten Mountainbike-Rennen überhaupt gleich den Sieg auf der 39-Kilometer-Kurzdistanz. „Zum Glück habe ich keine Angst vorm Bergabfahren“, sagte die 39-Jährige im Rückblick zu der rasanten Abfahrt die Erbeskopf-Skipiste hinunter. Ihr Vereinstrikot des RV Schwalbe Trier war trotzdem etwas in Mitleidenschaft gezogen. Wenige Kilometer vor dem Ziel verbremste sich Hausmann, verletzte sich aber nicht ernsthaft. „Bremsen ist nicht immer gut“, sagte sie lachend. Tragisch: Ihre Teamkollegin Karina Zenz, die Hausmann vorher einige knifflige Streckenabschnitte gezeigt hatte, bog an einer Kreuzung falsch ab, wurde aber noch Dritte. „Ich habe ihr noch hinterhergerufen“, erzählte Hausmann. Das hörte Zenz aber nicht mehr.

452 Namen stehen beim 20. Erbeskopf-MTB-Marathon in den Ergebnislisten. Dazu kommen laut Appelmann noch diejenigen, die mitgefahren sind, aber nicht in der Ergebnisliste erscheinen wollen. Es sei weiterhin eine Veranstaltung der Region, so der 44-Jährige. Ohne die vielen Ehrenamtlichen könnte der ErbeskopfBike nicht durchgeführt werden. Mehr als 200 Helfer waren im Einsatz. Besonders viel hatten sie an den Verpflegungsstellen zu tun. Mit 1500 Litern habe man angesichts der Wärme doppelt so viel Wasser zur Verfügung gestellt, wie ursprünglich geplant, so Appelmann.