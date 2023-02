Erdbebenkatastrophe: Rot-Weiss Wittlich ruft zu Spenden auf​

Wittlich/Trier/Gaziantep Der Fußball-Bezirksligist hat ein eigenes Unterstützungs-Konto eingerichtet. Über die Hintergründe berichtet der Ex-Vorsitzende Tamer Yigit.

Zehn Minuten, nachdem sich in der Nacht zum 6. Februar im türkisch-syrischen Grenzgebiet das erste von zwei großen Beben der Katastrophe ereignet hatte, bekam er per Whatsapp die ersten Nachrichten von Verwandten. Yigit, der vor 49 Jahren in Trier geboren wurde, hat seine Wurzeln in der Region Gaziantep in Südost-Anatolien. Dort lebt sein Vater, dort leben weitere Familienmitglieder und Freunde. „In der Familie habe ich keinen Todesfall zu beklagen. Aber in der Bekanntschaft gibt es viele Verluste – Tote, Verletzte, Vermisste“, berichtet Yigit. Der Diplom-Ingenieur ist Geschäftsführer eines Trierer Trockenbau-Unternehmens und als Ex-Spieler, Ex-Trainer und Ex-Vorsitzender ein Gesicht des Fußball-Bezirksligisten SV Rot-Weiss Wittlich, für den er aktuell im Sponsoring und in beratender Funktion weiterhin tätig ist: „Äußerlich hat das Haus meines Vaters keine Schäden, dennoch hat er die vergangenen Nächte draußen verbracht. Die Leute leben in psychologischer Angst. Nach den beiden großen Beben wurden bis heute 400 kleine, meist nicht spürbare Nachbeben registriert.“