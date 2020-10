Rollstuhl-Basketball : Erfahrener Center als Neuzugang der Dolphins

TRIER (red) Die DONECK Dolphins Trier vermelden einen weiteren Neuzugang: Dennis Nohl, Spielertrainer des RSC Osnabrück und U25-Bundestrainer der Damen, wird in der neuen Saison für die Dolphins spielen. Der Vertrag mit dem 32-jährigen gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2020. Wenn die Regionalliga Nord Mitte Januar startet, wird er Osnabrück somit wieder als Spielertrainer zur Verfügung stehen.

Die Dolphins freuen sich auf einen sehr erfahrenen 4,5 Punkte-Spieler, Dennis Nohl hat große Lust sich nach vielen Jahren in der 2. Liga wieder als Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse zu beweisen.

Triers Spielertrainer Dirk Passiwan trifft dabei auf einen alten Bekannten: „Unsere Wege haben sich schon oft gekreuzt, als wir gegeneinander gespielt haben. Jetzt hat es sich angeboten, weil er nochmal Interesse hatte an der Herausforderung 1. Liga. Dennis wird uns gut weiterhelfen können. Er ist ein wuchtiger Spieler unterm Korb. Basketballtechnisch kennt er sich bestens aus und kann auch unseren jungen Spielern nochmal was mitgeben. Wir freuen uns, dass wir noch einen reinen Center im Team haben, der uns hoffentlich den einen oder anderen Sieg mehr bringen wird.“

Nohl geht die neue Herausforderung sehr motiviert an: „Ich habe mich sehr über die Anfrage aus Trier gefreut, so dass ich erstmals seit zwölf Jahren noch einmal in der 1. Liga spielen kann. Ich liebe diesen Sport – und wo ist der Wettbewerb intensiver als in der obersten deutschen Spielklasse? Ich werde mein Bestes geben und dem Team helfen, wo es mich braucht.“