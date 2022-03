Rudern : Erster Fingerzeig auf die Ruder-Saison

Breisach/Leipzig Die besten Ruderer der Region Trier starten am Wochenende beim DRV-Langstreckentest in Leipzig.

Der jüngste Nachwuchs war bereits am vergangenen Wochenende in Breisach dran. Lara Schör und Sarah Kaden vom RV Treviris Trier (RVT) erzielten beim Langstreckentest in Breisach mit dem zweiten Platz im Zweier der Altersklasse U 17 einen Achtungserfolg. Luca Britten vom Saarburger Ruderclub konnte bei der U 19 als Elfter im Einer ebenso wie Leichtgewichtsruderer Jakob Schneider (RVT) als 17. bei den Unter-17-Jährigen einen Mittelfeldplatz erringen. Richtig ernst wird es für die Ruderer von der Mosel aber am ersten April-Wochenende beim Kader-Langstreckentest des Deutschen Ruderverbands (DRV) in Leipzig.