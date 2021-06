Sommer-Vorbereitung : Eintracht Trier besteht ersten Härtetest: 1:0-Sieg bei RFC Union Luxemburg

Moselaner gewinnen durch ein Tor von Tim Garnier beim luxemburgischen Europapokal-Teilnehmer

„In der ersten Halbzeit war angesichts der Tatsache, dass wir erst eine knappe Woche im Training sind, das Tempo für uns eigentlich zu hoch. Aber wir haben uns nach der Anfangsviertelstunde gut eingefunden und 20, 25 Minuten sehr okay agiert. Am Ende des ersten Durchgangs schwanden bei uns dann die Kräfte. In der zweiten Halbzeit hat Racing viel gewechselt, so dass der Spielfluss der Luxemburger verloren ging. Insgesamt haben wir gut dagegengehalten“, bilanzierte SVE-Coach Cinar.

Die ambitionierten Luxemburger, hinter denen eine komplett absolvierte Saison liegt und die seit neuestem von Ex-FCK-Coach Jeff Saibene betreut wird, verbuchten ein Chancenplus, scheiterten vor dem Trierer Tor aber entweder am mehrfach gut haltenden SVE-Schlussmann Denis Wieszoek, am grätschenden Henk van Schaik (87.) oder am eigenen Unvermögen. Glück hatten die Gastgeber, die bereits ein paar Tage länger in der Vorbereitung sind und am 8. Juli zu Hause gegen den isländischen Club Breidablik in die Qualifikation zur Europa Conference League starten, als Triers Leonel Brodersen in der 24. Minute die Querlatte traf.