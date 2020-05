Zweite Basketball-Bundesliga : Erster Neuzugang: Dan Monteroso fliegt zu den Gladiators Trier

Trier Auch wenn noch nicht klar ist, wann die neue Saison der zweiten Basketball-Bundesliga beginnt, laufen die Personalplanungen der Gladiators Trier auf Hochtouren. Mit Dan Monteroso wurde nun der erste Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet.

Der US-Amerikaner wird so manchem Gladiators-Fan ein Begriff sein, da er in den vergangenen zwei Spielzeiten für den Ligakonkurrenten Ehingen/Urspring auf dem Parkett stand. Zuletzt musste er allerdings wegen eines Kreuzbandrisses eine mehrmonatige Pause einlegen.

„Trier habe ich als großartigen Basketball-Standort kennengelernt. Ich freue mich auf die Chance, die mir nach meiner Verletzung gegeben wird. Ich liege voll im Zeitplan, der Heilungsverlauf ist optimal. Ein besonderer Dank geht an meine Verlobte Brooke, die in der ganzen Zeit meiner Verletzung hinter mir stand und mir extrem geholfen hat. Auch meiner Familie gilt größter Dank für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Jetzt bin ich wirklich heiß darauf, endlich wieder auf dem Parkett zu stehen. Vor allem in so einer beeindruckenden Halle wie der Arena Trier wird das etwas ganz Besonderes“, sagt der 26-Jährige.