Rasenkraftsport Erster Sieg bei den Über-60-Jährigen

Toller Einstieg für Wolfgang Baum in die neue Altersklasse der Über-60-Jährigen. Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften im Steinstoßen in München konnte sich der Leichtathletik-Abteilungsleiter des SFG Bernkastel-Kues in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm souverän seinen ersten nationalen Ü-60-Titel sichern. Der 60-Jährige wuchtete am vergangenen Samstag den 7,5 Kilogramm schweren Stein 11,46 Meter weit und damit als einziger Teilnehmer seiner Gewichtsklasse in den zweistelligen Meter-Bereich. Seine Tochter Angelina übertraf in der Leichtgewichtsklasse der Frauen mit dem Fünf-Kilo-Stein wie erhofft die Acht-Meter-Marke und belegte mit 8,22 Metern den fünften Platz.

Foto: privat