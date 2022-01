Radsport : eSports-Rad-WM mit Hannah Ludwig und deutschem Titelverteidiger

Traben-Trarbach/Mainz (teu) Der Bund Deutscher Radfahrer hat eSports-Rad-Weltmeister Jason Osborne und Hannah Ludwig für die zweite Auflage der virtuellen Rad-WM des Radsport-Weltverbands UCI nominiert. Die aus Traben-Trarbach stammende Hannah Ludwig war im Dezember 2020 als Elfte beste Deutsche bei der WM-Premiere und führt das vierköpfige deutsche Team an.

Der Mainzer Osborne geht mit Olympia-Silber dekoriert das Unternehmen Titelverteidigung an. Der 27-Jährige hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio allerdings im Leichtgewichts-Doppelzweier der Ruderer zusammen mit Jonathan Rommelmann Edelmetall gewonnen. Anschließend stieg Osborne vom Rollsitz des Ruderboots in den Rennradsattel und verdingte sich beim belgischen Profi-Rennstall Deceuninck-Quick-Step von Weltmeister Julian Alaphilippe als sogenannter Stagiaire.