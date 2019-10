Euroformula Open : Trierer Niklas Krütten zeigt in Monza Kampfgeist

Monza/Trier Formel-3-Pilot Niklas Krütten aus Trier hat in der Euroformula Open ein durchwachsenes letztes Rennwochenende erlebt. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza gelang dem ADAC-Stiftung-Sport-Förderpilot in beiden Rennen eine Aufholjagd, die mit den Platzierungen acht und elf belohnt wurde.

