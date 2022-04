Leichtathletik : Europameister lädt zum Osterwurf-Jubiläum

2006 schrammte der damalige Hammerwurf-Vizeweltmeister beim Trierer Osterwerfen mit 79,19 Metern nur knapp am Moselstadion-Rekord von Heinz Weis aus Leiwen (80,58 Meter) vorbei. Foto: Teusch Holger

Trier Zu Beginn der 1990iger Jahre war das Osterwerfen des TV Germania Trier nur eine von vielen Startmöglichkeiten für Werfer. Das hat sich geändert. Senioren-Europameister Franz Pauly organisiert am Montag die 30. Auflage.

(teu) „Klar, wir waren froh Startmöglichkeiten zu haben“, erzählt Wolfgang Baum von den Anfängen des Trierer Osterwerfens. Vor 30 Jahren gab es für Werfer in der Region im Frühjahr allerdings noch mehr Gelegenheiten, die Trainingsleistungen des Winters in messbaren Weiten umzusetzen, als aktuell. Das Osterwerfen war 1992 beispielsweise bereits der zweite vom TV Germania Trier (TVG) organisierte Sportfest dieser Art.

Und gut besetzt: Der Australier Peter Baxevanis, Siebter der Commonwealth-Spiele, siegte im Hammerwurf mit 66,26 Metern. Dahinter blieben mit dem 7,26-Kilogramm-Wettkampfgerät auch der Luxemburger Carles de Ridder (56,80), TVG-Lokalmatador Franz Pauly (52,30), der heutigen Organisator, und Wolfgang Baum (50,84), der damals für die inzwischen aufgelöste LG Moseltal startete (jetzt LG Bernkastel-Wittlich), über 50 Meter. Meetingrekordler ist der Vizeweltmeister von 2005, Markus Esser (Leverkusen), der am Ostermontag vor 16 Jahren 79,19 Meter weit warf.

Neben dem Trierer Osterwerfen gab es vor 30 Jahren aber auch noch Werfertage beispielsweise in Traben-Trarbach oder Wittlich-Wengerohr. Doch die TVG-Frühjahrs-Veranstaltung hat sich neben dem aus dem Leinenbach-Memorial hervorgegangenen Ernst-Klement-Gedächtniswerfen im September als einziger Werfertag über drei Jahrzehnte im Veranstaltungskalender gehalten. Nur 2020 und 2021 musste an Ostern wegen Corona pausiert werden.

Die Pandemie hat offenbar noch Auswirkungen auf das für Ostermontag (18.4.) geplante Jubiläum. Die Meldungen für die 30. Auflage trudeln nur langsam ein, erklärte Organisationsleiter Franz Pauly am Gründonnerstag. Immer wenn es der Ablauf in den vergangenen Jahren zuließ, ging der aktuelle Senioren-Europameister im Gewichtwurf auch selbst in den Hammerwurfring. Bei den Frauen hat sich mit Bettina Schardt aus dem pfälzischen Dudenhofen ebenfalls eine aktuelle Senioren-Europameisterin angekündigt. Die 49-Jährige hat den Vier-Kilo-Hammer der Frauen bereits 48,58 Meter weit geworfen. Zum Vergleich: Im Leichtathletik-Verband Rheinland hat nur Miria Gavilli (TG Konz) jemals weiter geworfen (2002: 54,07 Meter).