Europameisterschaft : EM: U-23-Straßenrennen dominieren die Sprinterinnen

Plouay Zeitfahr-Europameisterin Hannah Ludwig aus Traben-Trarbach belegt den 27. Platz.

(teu) In der Spitzengruppe kam U-23-Zeitfahr-Europameisterin Hannah Ludwig im Straßenrennen der Europameisterschaften ins Ziel. Die 20-Jährige aus Traben-Trarbach hatte in der Sprintentscheidung nach knapp 82 Kilometern aber keine Chance gegen die Spezialistinnen. Die Italienerin Elisa Balsamo siegte. Als letzte Helferin brachte Hannah Ludwig Franziska Koch (Unna) in eine gute Position. Die Zeitfahr-Vizeeuropameisterin verpasste als Viertplatzierte ihre zweite Medaille nur knapp.

Auf dem hügeligen, sechsmal zu absolvierenden 13,6-Kilometer-Rundkurs in der Bretagne wurde durchgehend ein hohes Tempo gefahren. Schlecht für Zeitfahrspezialistin Hannah Ludwig, denn so war es von vornherein unwahrscheinlich, dass eine der wenigen Attacken erfolgreich war. Allerdings dezimierte sich die Spitzengruppe aufgrund der hohen Geschwindigkeit auch so. Zum Schluss versuchten nur noch rund 30 Fahrerinnen die besten Sprinterinnen ihrer Nationalteams auf der Zielgeraden in Plouay in eine gute Position zu bringen.