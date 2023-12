Kampfsport-Gala in Frankfurt „Merkt euch meinen Namen!“: Ex-Fußballer Besart Aliu aus Konz ist jetzt Profi-Kickbox-Weltmeister

Samstagabend, 23.17 Uhr. Während andere nach einem langen Tag das Bett herbeisehnen, hat der Konzer Besart Aliu zu dieser späten Stunde das Maximum seiner Schaffenskraft nachzuweisen. Viele Augen sind auf den 31-jährigen Kickboxer gerichtet. In der Frankfurter ,Süwag Energie Arena‘, wo mehrere Tausend Zuschauer – darunter 150 bis 200 Fans aus der Region Trier – gespannter Erwartung sind. Und an vielen Bildschirmen rund um die Welt, wo Interessierte das Geschehen am Main über den Livestream des internationalen englischsprachigen Senders ,FightBox HD‘ verfolgen.