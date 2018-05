später lesen Leichtathletik Ex-Trierer gewinnt in St. Wendel Teilen

Erst saarländischer Vizemeister im Zehn-Kilometer-Straßenlauf (32:23 Minuten), dann 1500-Meter-Tempomacher für seine ehemalige Vereinskameradin Lotta Schlund und schließlich Marathonsieger: Alexander Bock hat ein erfolgreiches Lauf-Wochenende hinter sich. Krönung war der Sieg des 25-Jährigen, der bis zum Jahreswechsel für den Post-Sportverein Trier startete (jetzt LC Rehlingen), über 42,195 Kilometer in St. Wendel. In 2:38:30 Stunden ließ Bock Sammy Schu (Tholey/2:39:35) und den aus Wasserliesch bei Trier stammenden Vorjahressieger Andreas Probst (Aachener TG/2:46:07) hinter sich. Ursprünglich wollte Bock, der inzwischen für den LC Rehlingen startet, bei den deutschen Marathon-Meisterschaften in Düsseldorf starten. Doch Krankheiten und Verletzungen seiner Vereinskameraden verhinderten den Start einer LCR-Mannschaft. Weil Bock außerdem wegen einer Allergie das Training in den vergangenen vier Wochen reduzieren musste, entschied er sich gegen die DM und für einen Start in St. Wendel. Von Holger Teusch