Balanceakt über Stock und Stein DJK Trassem bereit für Läufe zur Süddeutschen Meisterschaft

Sie sind in der Sache geübt, dennoch ist es aufs Neue wieder eine Herausforderung. Für die beiden Wettbewerbstage müssen die Organisatoren der DJK Trassem an die 100 Sektionen verschiedener Schwierigkeitsgrade einrichten. Wenn an diesem Wochenende der siebte und achte Lauf zur süddeutschen Trial-Meisterschaft auf dem Gelände am Trassemer Sportplatz ausgetragen wird, ist der Zeitplan eng getaktet. Fahrer in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen gehen an den Start - am Samstag, 20. Juli, ab 10 Uhr, und am Sonntag, 21. Juli, ab 9 Uhr.