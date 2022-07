Fair-Play-Tour : Fair-Play-Tour erfindet sich neu

Bekond 500 Kilometer sind 100 Jugendliche zusammen mit ihren Betreuern in der letzten Schulwoche durch die Großregion geradelt, um für ihre Altersgenossen in Ruanda und Burundi Spenden zu sammeln.

Wer die Fair-Play-Tour schon vor der Corona-Pandemie kannte, der stellte wie Sebastian Meckel (14) und Tobias Ludwig (15) von der Realschule plus in Neuerburg in der Eifel fest: „Es war eine kürzere Tour, eine nicht so anstrengende Tour.“ Zumindest was die gefahrenen Kilometer und die Tage im Fahrradsattel betraf, war die 22. Auflage nicht ganz so herausfordernd, wie bis 2019, als jeweils acht Tage lang und entsprechend rund 800 Kilometer geradelt wurden. „Aber das Wetter war schon extrem“, sagt Sebastian Meckel. Die letzte Woche vor den Sommerferien war die bisher heißeste des Jahres. Und das stellte alle Teilnehmer vor eine besondere Herausforderung und forderte auch Improvisationsvermögen. So wurde auf der Schlussetappe am vergangenen Freitag von Birkenfeld über Hermeskeil nach Bekond kurz vor dem Ziel der Fünfsehenblick als ein landschaftlicher Höhepunkt links liegen gelassen. „Wir hätten noch einmal über Schotter fahren müssen und das staubt im Moment zu viel“, erklärte Kaspar Portz vom Tour-Organisationsteam die kurzfristige Streckenänderung.