Sport verbindet Fairplay-Tour kommt in Trier an: Radeln für Spenden und offene Grenzen

Herbert Ehlen, der die Fairplay-Tour zusammen mit Klaus Klaeren initiierte und bis 2019 begleitete, hat in der Corona-Zeit mit dem Fairplay-Camp ein neues Projekt begonnen. Von Blankenheim in der Nordeifel aus wurden ebenfalls in der letzten Schulwoche in Kleingruppen verschiedene Orte mit dem Fahrrad angefahren, um unterschiedliche Themen, wie beispielsweise die Problematik des A1-Lückenschlusses zu diskutieren. Die bis zu 350 Teilnehmer in der Vor-Corona-Zeit teilen sich so auf beide Projekte auf.