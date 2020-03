Eishockey : Fairplay: Trainer der Eifel-Mosel Bären korrigiert Schiedsrichter

Bitburg In der Meisterrunde der Eishockey-Hessenliga verlieren die Eifel-Mosel Bären mit 0:6 (0:1,0:2,0:3) zu Hause gegen die Kassel 89ers.

In jedem Zeugnis würde stehen: Sie waren stets bemüht, aber am Ende nicht zielführend. Die Bilanz der Eifel-Mosel Bären fiel nach der 0:6-Heimniederlage gegen die Kassel 89ers ernüchternd aus. Nach einem passablen Beginn verloren die Gastgeber zusehends die Dynamik und Zielstrebigkeit. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels ging Kassel in doppelter Überzahl durch Alexander Engel in Führung (18.). Zu Beginn des Mitteldrittels kamen die Bären forsch aufs Eis zurück. Doch in der 29. Minute folgte ein weiterer Nackenschlag für die Bären. In Überzahl wollten die Mannen um Trainer Michal Janega zum Ausgleich ansetzen, als die Gäste einen Pass abfingen und durch Patrick Schädel das 2:0 erzielten. In der 35. Minute fiel die Vorentscheidung. Erneut in doppelter Überzahl traf wiederum Engel zum 3:0.