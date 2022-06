Fußball-Oberliga : ,Fall Völklingen‘: Eintracht Trier ruft Schiedsgericht an

Koblenz/Trier Nachdem das Verbandsgericht in der sportjuristischen Bewertung des Rückzugs des SV Röchling Völklingen die Klage des SVE zurückgewiesen hat, entschließt sich der Club nun, die nächsthöhere Instanz anzusteuern.

Der SV Röchling Völklingen, der in der Oberliga-Vorrunde in der Südgruppe gespielt hat und anschließend in die Abstiegsrunde gekommen war, hatte sein Team vor den letzten vier Spielen der Abstiegsrunde aus personellen Gründen zurückgezogen. Noch in der Vorrunde hatten die Saarländer wegen Engpässen nicht spielberechtigte A-Jugend-Spieler eingesetzt. Der Spielausschuss des FRV entschied nach dem Röchling-Rückzug, alle Partien Völklingens in der Abstiegsrunde aus der Wertung zu nehmen, aus der zuvor ausgetragenen Süd-Staffel jedoch nur diejenigen der Teilnehmer der Abstiegsrunde.