Eintracht Trier : Fan-Aktion: Der fünfte Bus ist schon fast voll

Trier Die von einem Bündnis mehrerer Fangruppierungen von Eintracht Trier initiierte Unterstützungsaktion für den Oberligisten hat schon jetzt die Erwartungen übertroffen.

In Verbindung mit den Bustickets können spezielle Fanartikel sowie Kaltgetränke gekauft werden. Laut Acloque wurden bislang jeweils rund 130 T-Shirts und Viezporz bestellt, zudem seien mehr als 500 Bierbestellungen eingegangen. Die Fanartikel und die Kaltgetränke werden nach Ende der Aktion am 30. Mai übergeben.

Bei der Spendenaktion „1905 blau-schwarz-weiße Herzen“ hat Eintracht Trier inzwischen mehr als 750 Unterstützer-Tickets verkauft. Vom Kartenpreis in Höhe von 19,05 Euro gehen fünf Euro an Nestwärme e.V.. Alle Käufer eines Tickets können sich mit einem Foto in einem Herzen verewigen lassen – gesendet werden kann es an die E-Mail-Adresse ideen@­eintracht-trier.com.