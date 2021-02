Fußball : Fanprojekt Trier: Ausschuss macht Weg für Neustart frei

Trier Jetzt steht fest: Das Fanprojekt Trier, das nach der Insolvenz des Trägervereins Exzellenzhaus e.V. seine Arbeit vorübergehend einstellen musste, kann wieder an den Start gehen.

Der Internationale Bund ist mit seinem eingetragenen Verein, seinen gemeinnützigen und gewerblichen Gesellschaften sowie Beteiligungen einer der großen deutschen Dienstleister in den Bereichen der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und auch Träger anderer Fanprojekte in Deutschland (etwa in Darmstadt, Kassel und Offenbach). Er hatte sich in einem Auswahlverfahren gegen den Mergener Hof e.V. sowie die Arbeiterwohlfahrt durchgesetzt (der TV berichtete).