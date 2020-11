Buchvorstellung : Fanprojekt Trier: Neues Werk von Robert Claus wird digital vorgestellt

Trier Trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und der eigenen ungewissen Zukunft lädt das Fanprojekt Trier am kommenden Dienstag, 10. November, 19.05 Uhr, alle Interessierten zur digitalen Vorstellung des neuen Werks von Robert Claus ein. Der Titel des Buchs lautet „Ihr Kampf – Wie Europas extreme Rechte für den Umsturz trainiert“.

Thema ist die extrem rechte Szene, in der Kameradschaften, Parteien und Eventveranstalter gezielt eigene Strukturen im Kampfsport aufgebaut haben. Dazu zählen Trainingsstudios, Kleidungsmarken und internationale Netzwerke. Obendrein hat sich der „Kampf der Nibelungen“ zum größten Kampfsportevent der militanten Neonaziszene in Westeuropa entwickelt. Diese ist beflügelt vom Erstarken extrem rechter Politik und trainiert ihre politische Gewalt. Die Szene bereitet sich auf die Straßenkämpfe am Tag X vor, an dem sie die von ihr verhasste Demokratie zu Fall bringen will.