Zwei Männer berichten Die Fußball-EM – ein teures Vergnügen für Fans aus der Region Trier

Wiedersehen in Stuttgart: Elmar Konertz aus Trier (links) und Rudolf Willems aus Speicher (rechts), die zuletzt auch schon bei der WM in Katar waren, haben sich im Vorfeld des EM-Spiels zwischen Deutschland und Ungarn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt getroffen. Sie halten im Bild eine Fahne hoch, die sich Konertz gezwungenermaßen neu zulegen musste. Seine bisherige „Trier forever“-Deutschland-Fahne, die er seit 2010 bei großen Turnieren dabei hatte, wurde ihm bei der WM in Katar nach dem Spiel gegen Costa Rica im Stadion gestohlen. Deshalb nun das neue Banner, auf dem er erneut seine Heimatstadt verewigt hat.

Foto: TV/privat